Ele nu doar vindeca bolile, dar si nu dauneaza corpului nostru cum o fac medicamentele cumparate de la farmacie. Unul dintre remediile minune folosite de bunicile noastre este ceapa obisnuita. Ea poate vindeca chiar si bolile cronice care de mult timp ne otravesc viata.

1. Ceapa ajuta la durerile de cap si de urechi

Durerile de urechi sunt foarte neplacute, dar cu ajutorul cepei veti scapa de ele intr-o clipita.

Pune o bucata de ceapa in urechi, si ea va reduce inflamatia. Daca sunteti chinuit de migrena, repetati aceasta procedura inainte de a merge la culcare, lasand ceapa in urechi pana dimineata.

Solutia e sa folosesti partea interioara a unei cepe, numita „inima”. Cepele au proprietati anti-inflamatoare incredibil de eficiente, care vor scadea intensitatea durerii in cateva ore. De asemenea, ceapa va inmuia ceara din ureche, care va putea fi astfel indepartata mai usor.

Cel mai bine e sa iti pui ceapa in ureche seara si sa o lasi sa actioneze pana dimineata, cand te vei simti un alt om.

2. Ceapa scade febra

Este ideal pentru copii. Daca copilul dumneavoastra are febra inalta, taiati cateva inele de ceapa si umeziti-le in otet de mere. Apoi puneti inelele de ceapa pe talpa piciorului si incaltati ciorapii, la fel bagati o bucata de ceapa in urechi. Febra va scadea foarte repede de la acest medicament.

3. Ceapa omoara infectiile

Pentru a ucide infectia, mai intai pregatiti pasta de ceapa. Ea se pregateste in felul urmator: se fierbe laptele si se toarna peste o felie groasa de paine alba, deasupra se rade ceapa.

Se framanta aceste ingrediente pana devin o pasta omogena. Pasta este gata de folosire. Urmeaza sa dezinfectati locul infectat peste care se pune pasta de ceapa aranjata in tifon si asigurati cu un bandaj. Trebuie sa stati cu bandajul in jur de 2-2,5 ore. Repetati procedura pana cand infectia va disparea.

4. Ceapa are capacitatea de a opri sangerarea

Ceapa ajuta la zgarieturi mici si taieturi. Daca ai avut un accident si ti-ai ranit degetul aplica pe rana o bucata de tifon in care au fost rulate cateva felioare de ceapa. Sangerarea se va opri intr-o clipita. Pentru ca rana sa se vindece mai repede, repetati procedura de cateva ori.

5. Medicament pentru arsuri

E greu de crezut, dar o simpla ceapa va va ajuta sa vindecati arsurile solare si nu numai. Pentru acest lucru, aveti nevoie de cateva felii de ceapa care se pun peste rana si se lasa timp de 2 minute.

Dupa aceasta aplicati pe arsura albus de ou, durerea va disparea si nu va ramane cicatrice.

6. Ceapa trateaza tusea

Sucul de ceapa – un sirop de tuse extrem de eficient, dar putini vor sa-l foloseasca in aceasta forma. Prin urmare, atunci cand suferi de tuse pune o bucata de ceapa in ureche. Din motiv ca sucul de ceapa patrunde in fluxul sanguin si va scapa astfel de tusea neplacuta.

7. In caz de frisoane

Daca aveti o senzatie de frig insotita de tremuraturi, ceapa va va ajuta si cu aceasta problema. Mancati o ceapa cruda si in cateva ore va veti simti mai bine.

8. Ceapa reduce cicatricile

Suna ca o minune, dar este adevarat. Cicatricile chirurgicale intr-adevar vor fi mai putin vizibile daca veti utiliza ceapa. Frecati regulat zona pielii unde se afla cicatricile.

9. Intepaturile de albine

Daca ati fost muscat de o insecta, aplicati pe muscatura ceapa taiata. Aceasta va reduce umflatura, va scoate otrava si va grabi vindecarea.

Aceste sfaturi mici va vor ajuta mai putin sa otraviti organismul cu medicamente. Tineti minte aceste metode de folosire a cepei, caci cu siguranta va vor fi de ajutor!