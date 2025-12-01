La nici 24 de ore după demisie, Moșteanu petrece cu șampanie

După ce a cauzat un scandal monstru la vârful puterii de la București și a băut cafea în timpul intonării imnului României, Ionuț Moșteanu continuă să fie surprins în ipostaze penibile.

Fostul Ministru al Apărării a fost văzut într-un bar din București cu un pahar de șampanie în mână la doar 24 de ore după ce a fost nevoit să demisioneze din funcția de ministru din cauza neregulilor halucinante din CV-ul său.

La scurt timp după retragere, Moșteanu a fost văzut în bar relaxat, ca și cum ar fi bifat o misiune reușită.

Imaginile surprinse de cancan.ro îl arată pe Ionuț Moșteanu vizibil destins, alături de soția sa, la separeul localului din capitală. 

În timp ce bucureștenii se întreabă unde s-ar refugia în caz de alarmă, fostul ministru știe exact ce să facă: să se hidrateze.

Mandatul lui Ionuț Moșteanu, plin de gafe și declarații controversate. Cum voia să conducă Apărarea fără să fi făcut armata.