Reacția Kremlinului vine la o zi după ce a fost terminat rechizitriul împotriva lui Căin Georgescu iar purtătorul de cuvânt a președinției Federației Ruse, Dmitri Peskov, spune că este o situație similară cu cea întâlnită în SUA după alegeri.

Peskov spune că faptele nu corespund realității și spune că atunci când a fost ales Donald Trump a fost o situație similară: Fosta administrație l-a acuzat pe noul președinte de faptul că Rusia a influențat procesul electoral, însă după ce acesta a fost instalat ca președinte, aceste acuzațiiau fost retrase.

"Nu. Acestea nu corespund realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri, tentative de destabilizare etc. Apoi ei înșiși au recunoscut că nu a fost așa. Același lucru este valabil și pentru România" - a spus Peskov.

Dmitri Peskov spune că acest lucru este valabil și pentru România, întrucât nu există dovezi clare care să demonstreze că Rusia s-ar fi implicat în alegerile din România, alegeri în urma cărora a Nicușor Dan a fost ales președinte.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului mai spune că Procurorul General al României a acuzat Rusia de un război hibrid, referindu-se la o campanie desfășurată din 2022 împotriva țării noastre în care au fost implicate peste 1,3 milioane de conturi. Dmitri Peskov acuză autoritățile de faptul că nu au niciun fel de dovadă.

