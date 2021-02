Pe ordinea de zi a şedinţei este inclusă tematica referitoare la propunerile de buget pe anul 2021 pentru instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale.

CSAT va analiza, în cadrul şedinţei, propunerile de buget pentru anul 2021 în cazul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază.

Ministerul Finanţelor a publicat, joi seară, proiectul legii bugetului de stat în 2021. Serviciile de informaţii vor avea alocate bugete considerabile, astfel: Serviciul Roman de Informații, cu un buget de 2,7 miliarde lei, are credite bugetare cu 0,4% mai mici decât execuţia din 2020. Serviciul de Informații Externe are un buget de 394 miliarde lei, scădere cu 0,23% faţă de execuţia pe 2020, iar Serviciul de Telecomunicații Speciale are un buget de 622 milioane lei, cu 9% mai puțin decât în 2020.