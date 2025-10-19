„Să crești taxe, impozite nu este reformă. Singura reformă este în cazul magistraților. Guvernarea trebuie să fie justă, dreaptă, care elimină privilegiile”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a făcut trimitere și la o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan.

„Nimeni nu îl împinge pe Ilie Bolojan la demisie. Dacă el va lua o astfel de decizie, vom vedea. Nu intru în speculația că pleacă Bolojan, pentru că nimeni nu îl împinge spre așa ceva”, a adăugat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR spune că președintele Nicușor Dan are o sarcină dificilă în a face din România o voce relevantă în Uniunea Europeană și Statele Unite.

„Nicușor Dan nu trebuie comparat cu Joe Biden. România nu are voce, nu există în Uniunea Europeană. Președintele încearcă să înțeleagă fiecare problemă și sacrifică mult timp pentru asta. Să nu ai o relație apropiată cu Whashingtonul este o greșeală. Să nu ai relații apropiate cu vecinii este o prostie”, susține Kelemen Hunor.