”Asta nu este reformă! Haideți să ne înțelegem, să tai posturi nu este reformă, reforma este la magistrați unde se schimbă sistemul și vârsta de pensionare, reforme sunt și în acest pachet, dar nu în tărierea posturilor.

Aceste măsuri nu sunt luate astăzi, nu sunt în Parlament, când toate calculele vor fi făcute și de aceea au fost amânate, ieri, deciziile legate de acest pachet, atunci vom vedea și impactul financiar.

Cheltuielile cu salariile în acest an au ajuns în jur de 14 miliarde pe lună de la 13. Deci, în loc să scadă au mai fost creșteri.

Din acest punct de vedere trebuie să vedem că anvelopa salarială nu poate fi depășită pentru că trebuie să reduci deficitul bugetar și nu poți să îl reduci pe seama sistemului sanitar, pe seama educației. Exagerările care au fost sunt la administrația centrală și la administrația locală”, a declarat Kelemen Hunor.