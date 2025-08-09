Kelemen Hunor susține că în coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii.

Liderul UDMR a precizat că pensia privată este economisirea cetățeanului și doar acesta poate decide cum dispune de suma depusă.

”Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință”, a spus liderul UDMR.

Astfel, vedem că membrii coaliției nu doar că nu au participat la discuția din guvern având în vedere noile măsuri care vor îngropa românii în datorii, ci nici măcar nu au fost înștiințați de proiect.