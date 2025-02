Un pacient a fost snopit în bătaie de doi supraveghetori, faptă reclamată imediat de familia victimei presei din Vaslui, iar procurorii au intrat pe fir, iar în urma cercetărilor au decis să-i trimită pe cei doi în judecată, pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.

În luna mai 2023, după trei ani de procese, cei doi bătăuși, Costel Nițoi și Alin Beleuță, au fost condamnați definitiv de Curtea de Apel Iași, la câte trei ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe o perioadă de patru ani. De asemenea, instanța le-a interzis ca, timp de 5 ani, să mai practice meseria de supraveghetor, fie în spitalele de stat, fie în cele private.

Nu au trecut nici doi ani de la acea condamnare, iar Alin Beleuță, unul dintre cei doi bătăuși dovediți în instanță, a fost reangajat la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, fix în aceeași secție, Psihiatrie, însă pentru a dribla decizia instanței, nu ca supraveghetor, ci de data asta ca brancardier.

În tot județul Vaslui nu s-a mai găsit nimeni altcineva să ocupe acest post, decât acest agresor cu cazier, care se mai și află în perioada de supraveghere.

În 2019, când Alina, fiica unui pacient internat în secția Psihiatrie a Spitalului Județean Vaslui, suna la redacția Vremea Nouă pentru a reclama faptul că tatăl ei a fost snopit în bătaie de mai mulți angajați ai unității sanitare. Iată ce ne declara aceasta la două zile după ce și-a găsit părintele cu fața tumefiată.

“Eu n-am mai văzut așa ceva. În halul ăsta să bați pe cineva, n-am crezut că se poate întâmpla. Noi l-am internat marți, din cauza unor crize de epilepsie și de atunci, aproape zilnic, am mers să-l vizităm. Miercuri am plecat pe la 5 după-amiază de la el, iar vineri dimineață, când ne-am dus să-l vizităm, am rămas șocați când l-am văzut. Avea ochii umflați, buza spartă, îi curgea sânge din nas. L-au bătut până l-au lăsat fără dinți în gură. În partea de sus nu mai are niciun dinte, iar în partea de jos îi lipsesc doi dinți”, povestea fiica victimei, la acea vreme. Imediat după publicarea articolului, procurorii au deschis dosar penal, iar la finalul cercetărilor, trei supraveghetori au fost trimiși în judecată, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă. Pe durata procesului, unul dintre cei trei angajați ai SJU Vaslui a decedat, motiv pentru care nu-i vom menționa numele.

În instanță, bătăușii nu și-au recunoscut faptele

Pe 20 octombrie, dosarul penal este înregistrat la Judecătoria Vaslui, iar după doi ani, pe 29 iunie, instanța dă o primă decizie în acest caz. Magistrații vasluieni au decis să îi condamne pe Costel Nițoi și pe Alin Beleuță la câte un an și 3 luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe o perioadă de încercare de 2 ani.

De asemenea, ambii au fost obligați să presteze câte 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. În latură civilă, cei doi au fost obligați să plătească victimei 5.000 de lei, daune morale și 1.000 de lei, cheltuieli judiciare. Nemulțumiți de hotărârea instanței vasluiene, cei doi au făcut apel, astfel că pe 1 septembrie 2022, dosarul a ajuns la Curtea de Apel Iași.

După opt luni, pe 10 mai 2023, judecătorii ieșeni au pronunțat decizia definitvă în acest caz. Aceștia i-au condamnat pe cei doi supraveghetori bătăuși la 3 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani. În plus, cei doi au fost puși să execute și 100 de zile de muncă în folosul comunității.

De asemenea, cei doi infirmieri au fost nevoiți să își caute și un alt loc de muncă după ce instanța le-a interzis ca, timp de 5 ani, să mai ocupe postul de supraveghetori în spitalele de stat sau în cele private. Iată o parte din motivarea deciziei judecătorilor ieșeni. “Versiunea faptică avansată de inculpați, care au negat acuzația penală ce planează asupra acestora, este neverosimilă și este contrazisă de mijloacele de probă, care, interpretate în mod coroborat, converg spre concluzia că autorii actelor de agresiune exercitate la data de 25.01.2019 au fost cei trei inculpați.

Contrar scenariului prezentat de inculpați, care au negat că ar fi aplicat persoanei vătămate lovituri active cu mijloace contondente, susținând că leziunile persoanei vătămate au fost provocate cel mai probabil atunci când inculpatul Nițoi Costel s-a dezechilibrat și a căzut peste pacient, raportat la concluziile certificatului medico-legal coroborate cu declarația persoanei vătămate, instanța conchide că inculpații Nițoi Costel, Beleuță Alin și-au exercitat asupra victimei acte concrete de violență cu obiecte contondente care exced violențelor specifice unei imobilizări la pământ, a unei lupte corp la corp sau a unei căderi accidentale. (…) Existența acestor lovituri active se regăsește și în descrierea faptică realizată de către victimă, care a arătat că a fost lovită de cei trei inculpați cu pumnii la nivelul feței și mai apoi cu picioarele peste corp.

Inclusiv cei doi medici audiați în fața instanței de judecată, care își desfășoară activitatea în cadrul Secției Psihiatrie a Spitalului Județean Vaslui, au arătat că leziunile constatate la nivelul feței persoanei vătămate nu sunt specifice unei proceduri de contenționare și că în activitatea acestora nu au mai întâlnit la pacienții supuși acestei proceduri de imobilizare fizică astfel de leziuni traumatice. Aceștia au menționat că metoda contenției fizice se aplică în cazurile de agitație psihomotorie extremă, agresivitate și autoagresivitate cu riscuri pentru anturaj și pentru propria persoană, și că metoda se utilizează în mod excepțional, în anumite condiții, nu ca o practică de rutină.

Dacă intervenția inculpaților ar fi fost strict limitată la actele de imobilizare a persoanei vătămate, loviturile nu ar fi fost localizate la nivelul feței, ci, eventual, la nivelul mâinilor și corpului. Chiar dacă persoana vătămată a avut o atitudine necorespunzătoare față de personalul medical și față de inculpați, intervenția acestora trebuia să se limiteze strict la imobilizarea fizică a persoanei vătămate, respectând și aplicând cu strictețe indicațiile medicului de gardă în scopul liniștirii persoanei vătămate.

Nu se poate face abstracție, la analizarea proporționalității intervenției inculpaților, de faptul că aceștia erau trei, aveau experiența unor astfel de intervenții, iar persoana vătămată era singură, în stare de sevraj, cu manifestări de halucinații vizibile. Așa cum rezultă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, aceste elemente îi sunt suficiente instanței pentru a concluziona că în speță a existat un tratament degradant.

Ținând cont de toate aceste motive, instanța reține că explicația oferită de inculpați asupra originii leziunilor nu este plauzibilă, motiv pentru care fapta inculpaților Nițoi Costel, Beleuță Alin și **** realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de purtare abuzivă, prevăzută și pedepsită de art. 296 alin. 2 raportat la art. 193 alin. 2 din Codul penal, astfel încât soluția de achitare solicitată de către inculpați este exclusă”.

După nici doi ani de la condamnare, unul dintre cei doi bătăuși se reangajează fix în aceeași secție

La scurt timp după condamnarea definitivă, Spitalul Județean Vaslui a încetat contractul de muncă cu cei doi supraveghetori bătăuși și a scos cele două posturi la concurs. Culmea, printre cei care și-au depus dosarul pentru a se (re)angaja a fost și Alin Beleuță, unul dintre condamnați. Pentru a dribla decizia definită a instanței, care îi interzicea acestuia să mai lucreze, timp de cinci ani, ca supraveghetor în spitalele de stat sau cele private, unitatea l-a reangajat pe postul de… brancardier.

