Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu. De ce turbează coaliția toxică dirijată de PSD: Planul de dezvoltare economică al premierului Ludovic Orban  

Înțelegem acum de ce turbează coaliția toxica dirijata de PSD împotriva guvernului. Intr-o coordonare perfecta cu administrația prezidențială, premierul Ludovic Orban a elaborat cel mai ambițios plan de dezvoltare economică din ultimile trei decenii, al cărui obiectiv asumat este ca in cinci ani, Romania sa depaseasca PIB-ul pe cap de locuitor mediu la nivel european, anunțând investiții majore in infrastructura rutieră și feroviară, in energie, sănătate și in sistemele de comunicație.

Evident ca toate aceste proiecte îndrăznețe nu se pot concretiza fără suportul unei majoritați parlamentare coerente, și din aceasta perspectiva ar trebui ca toți sa înțelegem importanta alegerilor generale și mai ales prezenta noastră masiva la vot! PSD și acoliții lui, vor face tot ce le sta in putința pentru a sabota sistematic ieșirea țării din sărăcie și dependentă de ajutoare sociale!

Prosperitatea și emanciparea economică sunt dușmanii de moarte ai urmașilor comuniștilor întrucât doar așa se va diminua bazinul electoral din care se înfrupta nesătulă ciuma roșie!