Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu. Coronavirus: arma epidemiologică?

In aceasta seara, vom aborda acest teribil subiect și din alta perspectiva. A scăpat China de sub control Covid-19, gândit ca o super arma biologica? Ne aflam la nivel planetar in antecamera schimbării din temelii a vechii ordini mondiale?

Ce se întâmpla cu romanii din Spania, următoarea mare putere economică europeană care se pregătește de carantina? Își cheamă toate statele, cetățenii la ordine și disciplina? Cine pierde cel mai mult in urma epidemiei? Economiile naționale sau companiile transfrontaliere?

Invitați excepționali, perspective in exclusivitate! Cristian Diaconescu, Costin Georgescu (fost director SRI) și Grigore Cartianu