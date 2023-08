"Cu acazia adunării publice din data de 17.08.2023, de la Ministerul Sănătății, ca urmare a nerespectării prevederilor legale și a evenimentelor petrecute pe timpul desfășurării adunării, Jandarmeria Capitalei face următoarele precizări:

Au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare de 9.700 de lei, după cum urmează:

- 5 sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

- 1 sancțiune contravențională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

De asemenea, a fost întocmit un act de sesizare cu privire la săvârșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe, în conformitate cu prevederile art. 193 CP", informează, vineri, Jandarmeria Capitalei.

"În continuare se fac verificări pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare", mai arată sursa citată.

Reamintim că un scandal urias a avut loc, joi dupa-amiaza, la protestul AUR din fata Ministerului Sanatatii. Protestaraii au incercat sa indeparteze gardurile de protectie puse de jandarmi si sa forteze intrarea in interiorul cladirii. Mai mulți cameramani ai televiziunilor venite la eveniment au fost bruscați și li s-ar fi cerut să nu mai filmeze.

La un moment dat, un barbat s-a urcat pe zid, ajungand pana la etajul 1 al institutiei, loc de unde a filmat multimea care protesta. Este vorba despre un barbat cunoscut in mediul online drept "stegarul dac samuraiul dac". Barbatul este, de asemenea, cunoscut ca fiind cu probleme psihice.

Atunci cand protestul a degenerat liderul AUR George Simion se pare ca nu se mai afle in mijlocul protestatarilor, ca sa calmeze multimea furioasa. Stim insa ca el a fost prezent la miting in cursul diminetii, mai exact in jurul orei pranzului.

Ulterior, liderul AUR s-a dezis de protestele marcate de incidente violente care au avut loc în fața Ministerului Sănătății. Politicianul a precizat, de asemenea, că "stegarul dac", protestatarul care s-a urcat pe jun balcon al clădiri și i-a mobilizat pe participanți, nu are nicio legătură cu partidul său.

Citește și Ciolacu, atac la George Simion: Este o ipocrizie cinică să minţi şi să sperii oamenii pentru voturi. Vaccinarea nu a fost şi nu va fi obligatorie