Roma s-a încins pentru prima dată în istorie la 41.8 grade Celsius. Pe străzi, Protecția Civilă a împărțit termosuri, ca oamenii să își ia apă de la fântânile publice, iar ventilatoarele merg non-stop la terase. 23 de orașe au fost sub cod roșu de caniculă extremă.



În provincia spaniolă Catalonia, temperaturile au trecut de 45 de grade Celsius. Oamenii au încercat să se răcorească la piscine, la plajă și în apă, dar căldura sufocantă le-a dat de furcă.



"Apa nu ne mai răcorește. Dimpotrivă, este mai răcoare pe plajă. Am piscină acasă și pot să vă asigur că apa mării e mult mai fierbinte decât cea din piscină", spune un spaniol.



În Germania, specialiștii în sănătate publică vor să ușureze viața oamenilor și propun introducerea somnului de prânz, pentru a-i face să rămână în case pe vremea de foc și să evite deplasările.

#Germany is debating the need for #siestas to deal as a European #heatwave lifts temperatures and brings severe health warnings. Germans should follow in the footsteps of southern Europeans who have more experience with extremely hot weather, officials say.#PoliticalUprising pic.twitter.com/98e26NXjRF