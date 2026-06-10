Irak și Emiratele Arabe Unite accelerează construcția de rute alternative de export al petrolului, după blocarea Strâmtorii Ormuz

Sursă: realitatea.net

Irakul și Emiratele Arabe Unite grăbesc construcția și extinderea unor rute alternative pentru exportul petrolului, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz și al reducerii drastice a fluxurilor energetice din Golf.

Guvernul irakian a aprobat săptămâna trecută accelerarea exporturilor de țiței prin conducta care conectează regiunea Kurdistan cu Turcia, urmând ca debitul acestei rute să crească masiv, de la circa 220.000 de barili pe zi la 770.000 de barili pe zi.

Construcția rutelor alternative pentru exportul petrolului, o prioritate pentru Irak și Emirate

Conducta asigură accesul la portul mediteranean Ceyhan și constituie una dintre puținele alternative credibile pentru o economie puternic dependentă de petrol: potrivit Băncii Mondiale, sectorul energetic a reprezentat 53% din PIB-ul real al Irakului în 2025.

Efectele blocajului sunt deja cuantificabile. Datele companiei de analiză QuantCube Technology relevă că, în aprilie, Irakul a exportat prin Strâmtoarea Ormuz doar 10 milioane de barili, față de 93 de milioane înainte de izbucnirea conflictului.

Între timp, Abu Dhabi avansează cu construcția conductei Vest-Est către portul Fujairah, proiect programat să intre în funcțiune în 2027 și menit să dubleze capacitatea de export a companiei naționale ADNOC. Prințul moștenitor al EAU, șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a solicitat în mai urgentarea lucrărilor pentru a face față cererii globale tot mai mari de energie.

Analiștii consideră că Emiratele se află într-o poziție mai favorabilă decât Irakul, dispunând deja de terminalul Fujairah, amplasat în afara Golfului Persic. Cu toate acestea, nici aceste rute alternative nu sunt lipsite de vulnerabilități: conducta est-vest a Arabiei Saudite a fost atacată în aprilie, iar terminalul Fujairah a fost vizat de drone iraniene, perturbând operațiunile de export.