Geolgău ar fi hărțuit, prin intermediul rețelelor de socializare, o mamă al cărui copil urma să participe la selecția pentru lotul național de juniori. Fostul tricolor, autorul unor mesaje cu plină tentă sexuală, încerca să o convingă pe mama tânărului fotbalist să se întâlnească în particular cu acesta.

Mai mult de atât, oficialul FRF îș exprima fanteziile în scris, fără perdea, descriindu-i femeii cum o „dezbracă din priviri”, cum și-o imaginează pe aceasta „sub duș, acoperită de spumă”, dar și cum gândul său stă doar la buzele acesteia, conform Gazeta de Cluj.

Fiul respectivei doamne urma să participe la selecția organizată la Cluj, fapt ce ridică suspicini grave legate de criteriile de selecție la loturile naționale de juniori.

Geolgău nu se află la prima abatere

Numele lui Ion Geolgău apare din nou într-un scandal de corupție. Părinții tinerilor fotbaliști erau presați să ofere bani sau să îndeplinească diverse favoruri pentru ca fiii lor să fie chemați la echipele naționale de juniori.

Un exemplu șocant este povestea antrenorului Marius Iurea, care trăiește la Berlin. El spune că, în 2018, Geolgău i-ar fi cerut mită pentru ca fiul său să rămână în lotul național. Situația a fost umilitoare: de la condiții proaste de cazare, până la discuții ciudate purtate în mașină, unde s-au făcut aluzii la bani. Totul s-a terminat urât. După ce Iurea a refuzat să plătească, Geolgău l-a lăsat singur pe o stradă din Buftea.

„Dacă știam că o să-mi ceară șpagă, îi făceam flagrant. Sunt niște borfași! Geolgău e protejat de Burleanu și Mihai Stoichiță!”, a declarat Iurea pentru ProSport.