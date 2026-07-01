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Politica· 2 min citire

Ion Cristoiu, verdict-bombă: Ilie Bolojan lasă impresia că este adevăratul președinte. Respingerea guvernului Veștea a fost o greșeală

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 17:30
Actualizat1 iul. 2026, 17:34
SursăRealitatea PLUS

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu, a oferit una dintre cele mai dure interpretări după cel mai recent interviu al premierului demisionar Ilie Bolojan, la televiziunea publică. În opinia sa, acesta comunică și se comportă ca și cum ar fi, de facto, „adevăratul șef al statului” și a sugerat că votarea unui guvern Veștea a fost ultima șansă de a‑l îndepărta pe Bolojan de la Palatul Victoria.

În analiza săptămânală realizată la Realitatea Plus, maestrul Cristoiu a disecat declarațiile făcute de șeful demis al guvernului pe cele mai fierbinți teme ale momentului, la postul public de televiziune.

Impresia generală este că adevăratul președinte este Ilie Bolojan. A lăsat impresia că nu va fi demis și că va sta până în septembrie. După părerea mea, el trebuie scos cel puțin o zi de la putere.

Am tot auzit că el este demis și că guvernul nu mai poate lua decizii importante, dar guvernul demis nu mai este guvernul PNL–PSD, UDMR, USR: PSD a plecat, și‑a retras toți oamenii din administrație, iar din structura aceea mare, plecând PSD, s‑a ajuns ca la ora actuală trei partide care au 30–40% să dețină puterea deplină, a afirmat analitul Realitatea Plus.

Ion Cristoiu a emis și ipoteza ca liderii politici care l-ar fi dorit plecat pe Ilie Bolojan din fruntea guvernului ar fi interpretat greșit intențiile reale ale acestuia și miza rămânerii la guvernare.

Interesul lui Bolojan și al camarilei a fost să rămână la putere până în septembrie, dar adevăratul moment de cotitură a fost acela când, atunci când i s‑a cerut demisia, nu a demisionat. Toată lumea — cred și Nicușor, și Grindeanu — s‑au gândit că nu are cum să nu plece. Poate prin asta impresionează și electoratul.

Din acest motiv, eșecul votării unei alte echipe va cântări greu, consideră Cristoiu. "Guvernul Veștea a fost ultima șansă de a scăpa de Bolojan. Și dacă era un guvern de maimuțe, PNL, USR și UDMR erau rupți de conducta de bani.”

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