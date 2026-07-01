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Politica· 2 min citire
Ion Cristoiu, verdict-bombă: Ilie Bolojan lasă impresia că este adevăratul președinte. Respingerea guvernului Veștea a fost o greșeală
Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu
Publicat1 iul. 2026, 17:30
Actualizat1 iul. 2026, 17:34
SursăRealitatea PLUS
Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu, a oferit una dintre cele mai dure interpretări după cel mai recent interviu al premierului demisionar Ilie Bolojan, la televiziunea publică. În opinia sa, acesta comunică și se comportă ca și cum ar fi, de facto, „adevăratul șef al statului” și a sugerat că votarea unui guvern Veștea a fost ultima șansă de a‑l îndepărta pe Bolojan de la Palatul Victoria.
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