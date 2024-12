La conferința susținută miercuri seară, la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a fost întrebat de ce România nu a fost invitată la reședința secretarului general al NATO, Mark Rutte, unde are loc o întâlnire cu președintele Zelenski, dar și de reprezentanții Franței, Marii Britanii și Italiei privind ajutorul ce urmează a fi ajutat Ucrainei, în condițiile în care România este o componentă extrem de importantă a flancului de est.

"Știu de aceasta întâlnire, am știut din capul locului, nu cunosc cine a convocat statele care au fost convocate, respectiv pe alții nu i-a convocat. Mi se pare un pic neobișnuit, pentru că noi in NATO lucrăm in consens, nu pe grupulețe si nici pe bisericuțe. Dar cu siguranță vom ști foarte exact ce s-a discutat pentru că știm despre ce se va discuta si la momentul oportun vom avea o poziție oficiala. Nu cred că e o soluție grozava să se discute aceste spețe importante," a afirmat Klaus Iohannis.