„Haideți să ne amintim cum a apărut această coaliție și cum s-au poziționat unii față de alții cei care sunt acum împreună. Noi am avut anul trecut campanie electorală și aproape s-au duelat în public. Deci vă dați seama că astfel de coaliție are nevoie de timp până se rodează. Având în vedere de unde am pornit, pot să spun da, coaliția funcționează, dar nu funcționează perfect.

Sunt multe lucruri care nu funcționează. Bunăoară, SIIJ nu a fost desființat. Chit că toată lumea s-a lăudat că așa va face, dar ministrul Justiție nu a găsit încă calea potrivită. Legile justiției... nici nu există un proiect acceptat în coaliție și sunt și eu nemulțumit de aceste lucruri. Sunt și alte și alte reforme care au fost promise și deocamdată auzim că se întâlnesc și discută. Este mult de lucru, dar această formă eu sunt convins că poate să funcționeze”, a spus Klaus Iohannis.