"Combaterea pandemiei - am vorbit de o tragedie, o catastrofă în domeniu. Spitale sunt pline, medicii lucrează non-stop, nu mai sunt locuri la ATI. Am apelat la Mecanism European și am primit sprijin de la 8 state. Alții s-au manifestat gata să ne ajute. E un lucru important, care arată că solidaritatea nu e doar o poveste, e un fapt. Însă, noi trebuie să jucăm rolul nostru.

Repet foarte clar, nu există altă soluție decât vaccinarea. Trebuie să acceptăm asta. Trebuie să fim serioși și să domolim acest lucru. Să ne uităm în jurul nostru: pandemia a fost doborâtă prin vaccinare. Noi de ce nu putem așa ceva? Noi de ce trebuie să ascultăm de unii care vorbesc prostii în spațiul public și pe Facebook și vă fac să ajungeți în spitale. Soluția este gratuită și este accesibilă oricui.

Dragi români, mergeți și vă vaccinați, să terminăm cu această pandemie. Până atunci, toți ne ajută, dar nimeni nu se poate vaccina în locul nostru. Asta trebuie să facem noi", a afirmat Iohannis.