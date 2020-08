Iohannis, despre dosarul „10 august”: Mi-aș fi dorit să nu existe acea guvernare PSD, care a considerat că e un lucru bun să îi bată și să-i gazeze pe români

Șeful statului a comentat pentru presă decizia procurorului-șef DIICOT, Giorgiana Hossu, a reluării cercetărilor împotriva șefilor Jandarmeriei Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș, Ionuț Șindile, implicați în reprimarea protestului Diasporei din 10 august 2018.

„Dosarul a fost întors pentru cercetări mai aprofundate, ceea ce e un lucru bun. Acum o saptamana m-a intrebat cineva ce parere am si am zis ca, personal, mi-as dori sa se cerceteze mai in detaliu aceste lucruri. Persoana mentionata (șeful DIICOT- Giorgiana Hossu - n.red.) a decis retrimiterea dosarului pentru verificari mai amanuntite, mai mult la aceasta speta nu am ce sa spun”, a spus șeful statului.

La întrebarea presei dacă ar mai accepta numirea Giorgianei Hosu la şefia DIICOT, „dacă ar da timpul înapoi”, Klaus Iohannis a răspuns că şi-ar fi dorit „să nu existe acea guvernare PSD-istă”, care a permis „acele abuzuri din 10 august”.

„Daca aș putea să dau timpul înapoi, mi-aș fi dorit să nu existe acea guvernare PSD-istă, care a considerat că e un lucru bun să îi bată și să-i gazeze pe români, și să nu se fi intamplat acele abuzuri din 10 august, dar ele s-au întâmplat, indiferent cât de mult ne dorim sa nu se fi intamplat. Important e sa se faca lumina. Și daca dureaza mai mult, e destul de rau ca dureaza atât de mult, dar important pentru mine e ca adevaratii vinovati sa fie trasi la raspundere. Și sunt convins ca asta se va intampla. Am incredere in justitie si sunt convins că cei responsabili vor fi traşi la răspundere şi, până la urmă, asta contează”, a mai precizat șeful statului.