Standard & Poor's. Iohannis a găsit explicația pentru retrogradarea României

Întrebat de consecințele retrogradării, președintele a răspuns jurnaliștilor, la Bruxelles, că „Nu ma astept la un impact foarte mare. În primul rand, dar trebuie sa vedem un pic de unde vine aceasta retrogradare si este suficient sa citim comunicarea Standard & Poor`s, care spune clar - aceasta retrogradare s-a facut din cauza derapajului bugetar care a aparut motivat de cheltuiala excesiva si de bugetul prost facut de guvernul anterior, nu de acesta.

Acesta abia a venit si a gasit situatia gata deteriorata.

Sunt convins ca, pe masura ce vom continua, vom avea un buget mult mai solid pentru anul 2020, un comportament bugetar adecvat, se va reveni la acest rating", a declarat Iohannis, la Bruxelles.

Guvernul liberal condus de Ludovic Orban este în funcție de o lună, din 4 noiembrie. Executivul minoritar a fost instalat după demiterea Cabinetului PSD condus de Viorica Dăncilă, prin moțiune de cenzură, pe 10 octombrie.

Seful statului spune insa ca impactul revizuirii ratingului Romaniei nu va fi masurabil pentru omul de rand, dar vor fi probleme in ceea ce priveste investitiile straine in tara noastra.

„Pentru omul de rand, impactul nu va fi masurabil, dar sigur ca unii investitori se vor gandi inca o data in plus daca este cazul sa investeasca in Romania sau nu si este posibil pe undeva sa apara o mica influență si la dobanzile pe piata internationala", a declarat Klaus Iohannis.

Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, unde Iohannis este prezent la summit-ul popularilor europeni (PPE) și la reuniunea Consiliului European.

Agentia de rating Standard & Poor`s a anuntat, miercuri, ca a revizuit perspectiva Romaniei de la stabila la negativa, unul dintre motive fiind depasirea tintei de deficit bugetar pentru acest an.

"S&P Global Ratings si-a revizuit perspectiva asupra Romaniei la negativa, de la stabila. In acelasi timp, am mentinut ratingul de credit suveran in moneda straina si pe termen scurt la "BBB- / A-3", se arata in comunicatul agentiei.

Consecintele acestei decizii sunt imprumuturi mai scumpe pentru tara noastra.

Totodata, S&P a avertizat ca majorarea pensiilor si salariilor va duce la cresterea deficitului de cont curent al Romaniei.

"Cheltuielile majore ale guvernului anterior au fortat acutualul executiv sa isi revizuiasca obiectivele fiscale pentru 2019 si 2020, fe fondul unei economii care isi incetineste cresterea. Majorarea planificata a pensiilor si salariilor va duce la cresterea deficitului de cont curent al Romaniei pana in 2020", mai spune agenția de rating.