Vadu Dobrii, o așezare din Munții Poiana Ruscă, aflată la peste 1.100 de metri altitudine, este una dintre cele mai izolate localități din România, având sub zece locuitori permanenți.

Deși niciun drum asfaltat nu a ajuns vreodată pe pantele abrupte ale satului, puținii localnici se pot lăuda acum cu o pistă de biciclete modernă, construită recent cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

De la funicular la bicicletă prin pădure

Înființat în secolul al XIX-lea pentru exploatarea pădurilor și dezvoltat în jurul minelor de fier, satul era legat odinioară de Hunedoara printr-un funicular lung de peste 40 de kilometri.

După închiderea minelor și desființarea unității militare locale în anii 2000, satul s-a depopulat, iar drumurile locale s-au degradat, devenind greu practicabile iarna.

Cu toate acestea, Primăria comunei Bunila a reușit să acceseze fonduri PNRR pentru dezvoltarea infrastructurii cicloturistice.

Pista coboară din Vadu Dobrii, printr-o zonă plină de meandre la izvoarele râului Dobra, continuând spre valea Dobrei.

De la capătul pistei, călătorii pot coborî pe un drum forestier de peste 30 de kilometri până în satul Roșcani, unde începe asfaltul.

Localnici spun că niște drumuri de acces ar fi fost mai practice

Localnicii s-au arătat surprinși de investiție. Un vârstnic mutat recent a mărturisit că nici măcar nu a văzut pista până când nu a fost întrebat de ea de turiști.

În timp ce unii săteni cred că pista este binevenită pentru a atrage turiști, alții consideră că mult mai importantă ar fi fost menținerea drumurilor de acces către satele învecinate în stare bună. Un pădurar venit din satul Bătrâna a confirmat dificultățile: „Pe drumul până aici... era să rămânem în pădure, după ce ne-am împotmolit.”

Potrivit Primăriei, scopul proiectului este de a diminua traficul rutier și emisiile de CO2, asigurând conexiunea între Vadu Dobrii și un punct de recreere. Totuși, utilitatea pistei pe timp de iarnă este pusă sub semnul întrebării din cauza accesului dificil și a riscului ca turiștii să aibă parte de întâlniri neprevăzute cu sălbăticiunile (lupi și urși) din zonă.