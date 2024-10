O suburbie a metropolie a închis 3 plaje, ca măsură de precauţie, iar o altă suburbie vecină, a închis plaje aflate mai la sud, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres.



Testele preliminare sugerează că misterioasele reziduuri de culoare neagră, în formă sferică, ar fi "bile de catran", care se formează atunci când petrolul intră în contact cu deşeuri şi apă, de obicei în urma unor deversări de petrol sau infiltraţii.



Autoritatea pentru Protecţia Mediului din statul australian New South Wales a declarat că efectuează propriile teste, recomandând localnicilor şi turiştilor să nu atingă "bilele" şi să nu se înoate în apropierea acestora.



Sydney are peste 100 de plaje în portul său şi de-a lungul litoralului său la ocean, care sunt renumite în întreaga lume, atrăgând milioane de turişti şi localnici în fiecare an.