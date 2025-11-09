Distrigaz Sud Reţele informează că a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale sâmbătă, începând cu ora 21:49. la un imobil din Capitală situat pe strada Braşov nr. 25L, bloc C3.

”În urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul de la adresa mai sus menţionată, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale ieri, 8 noiembrie 2025, începând cu ora 21:49. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 169 de clienţi casnici şi non-casnici, alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare„, precizează comnpania.

Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecţiunilor instalaţiei de utilizare, subliniind că, potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele.

Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de A.N.R.E., pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Numărul sesizărilor vizând scurgeri de gaze a crescut considerabile după ce, în 17 octombrie, o puternică explozie produsă în Sectorul 5 al Capitalei a provocat moartea atrei persoane şi rănirea altor şi 15. La acel moment, Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici.