"În urma unui incident produs la instalația de utilizare ce alimentează imobilul de pe strada Năsăud nr. 77, bloc 2, scara D, din sectorul 5, pentru asigurarea condițiilor de securitate, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale pe 7 noiembrie, începând cu ora 22:11. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectați 102 de clienți casnici și non-casnici, alimentați prin intermediul acestei instalații comune de utilizare. Distrigaz Sud Rețele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecțiunilor instalației de utilizare. Potrivit legislației, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele", au anunțat reprezentanții Distrigaz, într-un comunicat.

Conform reglementărilor elaborate și aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale, au mai transmis reprezentanții companiei.