James Freeman: Domnule Călin Georgescu, bine ați venit, din nou la „Freeman Report”!

Călin Georgescu: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult!

James Freeman: Călin, în mod evident, noi am mai făcut două interviuri înainte, și am rămas în contact în ultimele săptămâni. Am văzut că ai suferit o operație la genunchi. În primul rând, te simți bine?

Călin Georgescu: Sunt destul de bine, da. A fost o operație la genunchi pe care am avut-o săptămâna trecută, dar totul merge bine, sunt în stare bine. Mulțumesc!

James Freeman: Mă bucur să aud asta! Dar în rest ce se întâmplă?

Călin Georgescu: Nu mă surprinde nimic... După cum toată lumea știe, am fost arestat în trafic în București. Apropo, eram în drum spre a semna candidatura pentru prezidențiale. Chiar atunci mă aflam în trafic, când am fost oprit de poliție și arestat. Am fost la audieri timp de 6 ore, cu o mulțime de lucruri ciudate venind spre mine. Dar, în orice caz, sunt complet convins că ne confruntăm cu imaginea potrivit căreia suntem în continuare în regimul comunist, în această dictatură, care nu face altceva decât să semene spaimă printre oameni pentru a-i ține departe de urne, de dreptul lor de a vota. Practic, dacă nu am fost persoana care trebuia să câștige, alegerile au fost anulate. Alegerile au fost anulate, după cum toată lumea știe, în mod ilegal și neconstituțional, iar ei în mod clar sunt în continuare dedicați acestui stil de a acționa.

James Freeman: Știu că ai niște resctricții cu privire la ceea ce poți spune sau nu din dosar, așa că nu te voi întreba nimic despre acest subiect. Însă, înainte să mergem mai departe, vreau să punctez faptul că nu am văzut nicio reacție oficială din partea UE în legătură cu arestul tău și alegerile anulate. Ce crezi despre toate acestea, în condițiile în care România este membră UE, care se presupune că este o democrație. Ce părere ai?

Călin Georgescu: Bine punctat, James. Nu am văzut nicio reacție din partea UE în legătură cu anularea alegerilor, asta în mod clar, pe lângă faptul că nu există nicio dovadă cu privire la cauza acestei anulări, în condițiile în care se spune că au existat interferențe rusești.