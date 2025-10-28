Scorpion

Cu Soarele strălucind în semnul tău, energia ta este amplificată, magnetică, imposibil de ignorat. Fostele iubiri pot fi atrase înapoi ca printr-un câmp energetic invizibil — unele pentru a reînvia flacăra, altele pentru a aduce încheierea pe care nu ați reușit s-o aveți.

Acesta este momentul în care poți înțelege de ce o poveste s-a terminat și ce lecție ți-a oferit. În dragoste, Scorpionul nu uită și nu iartă ușor — dar Mercur retrograd îți arată că iertarea nu este slăbiciune, ci eliberare. Dacă un fost partener revine, ascultă-l, dar și ascultă-te. Nu tot ce se întoarce trebuie recucerit — dar tot ce revine aduce o cheie spirituală.

Săgetător

Mercur retrograd îți traversează semnul în ultimele sale zile, iar acest tranzit scoate la suprafață iubiri din alte timpuri — nu doar trecutul recent, ci poate chiar legături karmice din vieți anterioare. Pentru Săgetător, iubirea este o călătorie spirituală, iar Mercur te invită să revezi destinațiile la care ai renunțat prea ușor.

O fostă iubire poate reapărea sub o nouă formă — poate mai matură, mai echilibrată, poate mai conștientă. Dar trebuie să discerni între nostalgie și compatibilitate reală. Mercur îți poate aduce mesaje, apeluri, sau chiar întâlniri neașteptate în locuri simbolice.

Rac

Mercur retrograd redeschide capitole scrise cu lacrimi și tandrețe. Emoțiile pe care le-ai ascuns sub carapace reapar, iar fostele iubiri pot reveni printr-un vis, o melodie, o fotografie — sau chiar un mesaj neașteptat.

Scorpionul, semn de apă ca și tine, activează dorul, profunzimea, și nevoia de siguranță emoțională. Dacă o persoană din trecut reapare, va fi pentru a te învăța unde s-a rupt lanțul iubirii — și cum poți să-l refaci, fie cu aceeași persoană, fie cu tine însuți.

Racul trăiește prin inimă, iar Mercur retrograd te provoacă să-ți înfrunți fricile: frica de abandon, de respingere, de a fi vulnerabilă. Este un moment perfect pentru reconectare emoțională.

Taur – Stabilitate, pasiune și karma inimii

corpionul, semnul tău opus, te pune față în față cu iubirile intense, transformatoare, care te-au scos din zona de confort. Dacă o fostă iubire revine acum, nu va fi o coincidență: e o întâlnire karmică, o datorie de suflet, o conversație pe care Universul insistă să o ai.

Mercur retrograd te învață că dragostea adevărată nu cere control, ci prezență. Dacă trecutul revine, primește-l cu grație, dar și cu discernământ. Uneori, iubirea nu se întoarce ca să rămână, ci ca să te elibereze de ceea ce nu mai servește sufletului tău.

Pești – Magia iertării și a reconectării divine

Mercur retrograd activează zona spiritualității și a relațiilor sufletești. Fostele iubiri pot reveni sub forme subtile: prin semne, sincronicități sau o conexiune telepatică care pare imposibil de ignorat.

Scorpionul și Săgetătorul îți deschid porțile unei reconectări mistice — s-ar putea să reiei legătura cu cineva cu care ai avut o relație profundă, dar neterminată karmic. Acum, Universul îți oferă ocazia să vindeci prin compasiune, nu prin suferință.