Informațiile au fost obținute de agenția Reuters de la trei diplomați europeni și vin într-un context extrem de sensibil, marcat de discuții tensionate privind implicarea occidentală în regiune.

Consultări la nivel înalt și presiune din partea Washingtonului

Rutte a avut o întâlnire la Washington cu Trump, pe fondul divergențelor din NATO legate de războiul împotriva Iranului. Discuțiile par să fi fost intense, iar mesajul transmis ulterior aliaților sugerează o presiune clară din partea Statelor Unite pentru implicare rapidă.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a confirmat că secretarul general se află în contact constant cu aliații în urma acestor discuții și a subliniat poziția americană: „Este clar că SUA așteaptă angajamente și acțiuni concrete pentru a asigura libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz”.

Nemulțumiri în interiorul alianței

Unii diplomați europeni susțin însă că situația este mai complicată decât pare. Unul dintre aceștia a declarat că există frustrări la Washington, dar și nemulțumiri din partea aliaților, în condițiile în care SUA nu ar fi consultat statele membre înainte de declanșarea conflictului cu Iranul.

Totodată, NATO nu este implicată direct în conflictul militar, însă unele state membre sunt interesate de soluții pe termen lung pentru stabilizarea regiunii și redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz.

Trump critică NATO și pune presiune pe aliați

La scurt timp după întâlnirea cu Rutte, Trump a lansat un nou atac la adresa Alianței, declarând pe platforma sa Truth Social că „NATO nu a fost acolo când noi am avut nevoie de ei și nici nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei”.

Acesta a mers chiar mai departe, sugerând că ia în considerare retragerea Statelor Unite din NATO, alimentând și mai mult tensiunile deja existente.

În paralel, liderul american a criticat în mod constant organizația, în ciuda armistițiului convenit între SUA și Iran, care prevede o pauză temporară a atacurilor și o posibilă reluare a negocierilor.

Strâmtoarea Ormuz – punct strategic și vulnerabil

Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru petrol la nivel global, iar orice blocaj aici poate avea efecte majore asupra piețelor energetice.

În contextul conflictului, Iranul a impus restricții asupra trecerii navelor, permițând doar un tranzit limitat. După armistițiul temporar, autoritățile de la Teheran au acceptat redeschiderea parțială a rutelor maritime, însă situația rămâne fragilă.

În ultimele zile, numărul navelor care au traversat strâmtoarea a fluctuat semnificativ, semn al incertitudinii din zonă.

Amenințări și calcule strategice

Tensiunile au crescut după ce Iranul a amenințat că ar putea reveni asupra armistițiului și ar putea bloca din nou Strâmtoarea Ormuz, în cazul în care Israelul continuă atacurile în Liban.

În acest context, presiunea asupra aliaților NATO crește, iar cererea SUA de angajamente rapide complică și mai mult echilibrul geopolitic deja fragil.

Între timp, regiunea rămâne sub o tensiune ridicată, iar deciziile luate în următoarele zile ar putea influența semnificativ evoluția conflictului și stabilitatea globală.

