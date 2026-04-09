Evacuare de urgență la Spitalul de Copii Queen Silvia

Incidentul a avut loc la Spitalul de Copii Queen Silvia din orașul Göteborg, unde cel puțin 16 membri ai personalului medical din secția de chirurgie pediatrică s-au îmbolnăvit brusc.

Ca măsură de precauție, conducerea unității a decis evacuarea imediată a secției afectate. Personalul a fost relocat în alte zone ale spitalului, în timp ce spațiile au intrat într-un amplu proces de curățare și dezinfectare.

Simptomele care au declanșat alerta

Angajații afectați au prezentat manifestări specifice unor reacții alergice sau crize de astm. Printre simptomele raportate se numără:

congestie nazală și secreții

iritații oculare și senzație de usturime

mâncărimi la nivelul capului

dureri de cap

Toți cei 16 sunt monitorizați medical și primesc tratament, însă cauza exactă a problemelor de sănătate rămâne, deocamdată, necunoscută.

Anchetă în desfășurare

Responsabilii spitalului au demarat o investigație pentru a identifica sursa focarului. Până în prezent, nu a fost stabilit dacă este vorba despre un agent alergic, o substanță toxică sau un alt factor de mediu.

Potrivit responsabilului cu siguranța, Taru Kontio, o parte dintre angajați ar fi suferit episoade de astm, iar restul simptomelor sunt încă analizate de specialiști.

Măsuri stricte pentru protejarea pacienților

Având în vedere că este vorba despre un spital de copii, medicii au acționat rapid pentru a elimina orice risc pentru pacienți, categorie considerată extrem de vulnerabilă.

Secția rămâne închisă temporar, iar autoritățile medicale continuă verificările pentru a stabili cu exactitate ce a provocat această situație neobișnuită. Până la finalizarea anchetei, spitalul funcționează în regim de precauție maximă.