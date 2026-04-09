Decizia a fost luată de magistrații de la Tribunalul Militar București, care au admis parțial cererile formulate de avocații ce reprezintă comunitatea Declic, dar și de unele persoane vătămate din dosar.

Mai puțini martori, mai aproape de o decizie

Conform soluției pe scurt pronunțate joi, 9 aprilie, instanța a considerat că nu mai există utilitate în reaudierea martorilor care nu au fost deja reaudiați până în prezent. Practic, judecătorii au decis să nu mai prelungească inutil procesul prin audierea altor zeci sau sute de persoane.

Totuși, există și două excepții: martorii Ursulean Vlad și Nicu Dragoș Orlando vor fi citați pentru termenul stabilit pe 16 aprilie 2026, ceea ce arată că instanța dorește să clarifice anumite aspecte punctuale înainte de a merge mai departe.

Cererile respinse: nume mari rămân în afara audierilor

Nu toate solicitările au fost însă acceptate. Judecătorii au respins ca nefondate cererile unor părți civile care au solicitat reaudierea unor persoane publice implicate sau menționate în contextul evenimentelor. Printre acestea se numără nume cunoscute precum Gabriela Firea, Liviu Dragnea și Raed Arafat.

În plus, instanța a respins și cererile formulate de persoane care nu au calitatea de părți sau subiecți procesuali principali în dosar, considerându-le inadmisibile.

Este important de menționat că această decizie nu este definitivă și poate fi contestată odată cu fondul cauzei.

Miza prescripției și graba după un verdict

Unul dintre argumentele principale invocate de apărare a fost riscul ca faptele să se prescrie. Potrivit estimărilor, acest lucru s-ar putea întâmpla în octombrie 2026, dacă dosarul nu avansează suficient de repede.

Până în acest moment, au fost audiați peste 600 de martori, iar numeroase înregistrări video sunt deja disponibile și analizate în cadrul anchetei. Avocații susțin că aceste probe sunt suficiente pentru a contura desfășurarea evenimentelor.

Ce s-a întâmplat în 10 august 2018

Evenimentele din Protestele din 10 august 2018 rămân unele dintre cele mai controversate momente din ultimii ani în România. Intervenția forțelor de ordine în Piața Victoriei a implicat utilizarea de gaze lacrimogene, grenade acustice și alte mijloace de dispersare a mulțimii.

Datele din anchetă arată că au fost folosite zeci de grenade acustice, sute de grenade lacrimogene și numeroase cartușe iritante. Unele dintre acestea aveau potențialul de a provoca răni grave, conform expertizelor.

În urma intervenției, sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar evenimentele au generat un val amplu de reacții și controverse la nivel național.

