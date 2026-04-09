Economia României traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, potrivit unei analize publicate de Világgazdaság, preluată de Mediafax.

Jurnaliștii maghiari descriu situația economică în termeni critici, arătând că nivelul de trai al românilor s-a redus simțitor, apropiindu-se de cea mai slabă din regiune.

Publicația remarcă faptul că România a înregistrat o scădere abruptă a comerțului cu amănuntul, timp de șapte luni consecutive. Conform datelor pentru ultima lună raportată, volumul vânzărilor retail s-a redus cu 6,2% față de aceeași perioadă din 2025. Sectorul alimentar a scăzut cu 0,8%, iar cel al produselor nealimentare s-a contractat cu 7,9%, un ritm comparabil cu cel de la debutul pandemiei Covid-19.

Deși rata inflației a coborât ușor la 9,3% în februarie, Banca Națională a României avertizează că între martie și iunie 2026 inflația ar putea depăși nivelul anticipat, din cauza efectelor întârziate ale crizei petroliere generate de conflictul din Iran.

Critici la adresa politicilor economice de la București

Jurnaliștii de la Világgazdaság apreciază că principala cauză a deteriorării este dezechilibrul bugetar. „Aceasta este pedeapsa pentru că au cheltuit mult mai mult decât au produs”, notează publicația, afirmând că România „și-a câștigat prin datorii statutul de codaș al regiunii”.

După alegerile din 2025, Guvernul român a introdus o serie de măsuri de austeritate menite să reducă deficitul bugetar. Printre acestea se numără eliminarea plafonului de preț la energia electrică, majorarea TVA și creșterea accizelor. Măsurile au accentuat scăderea puterii de cumpărare a populației, în timp ce consumul gospodăriilor continuă să se contracte.

Contrastul cu evoluțiile economiei ungare

În oglindă, Ungaria a raportat o creștere de 3,8% a comerțului cu amănuntul față de anul precedent. Ministerul Economiei Naționale de la Budapesta a explicat această evoluție prin creșterile salariale și reducerile de impozite.

Rata inflației din Ungaria a fost de 1,8% în martie 2026, după un nivel de 1,4% în februarie – cel mai scăzut din ultimii nouă ani. Guvernul condus de Viktor Orbán atribuie performanța economică politicii de plafonare a marjelor de profit, care ar fi redus prețurile cu peste 24% pentru produsele vizate.