Datele centralizate de Autovit în primul trimestru din 2026 arată că valoarea estimată a pieței a scăzut cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același interval de timp, prețul mediu al unui vehicul a crescut cu 3,1%, impulsionat de creșterea interesului pentru mașinile rulate (+3,5%), în timp ce autoturismele noi au înregistrat o ușoară scădere a prețului mediu (−5,6%).

19.705 EUR Prețul mediu general +3% față de Q1 2025 1,25 mld. EUR Valoarea pieței −5,3% față de Q1 2025 13,2% Grad de electrificare vs. 10,2% în Q1 2025

Electrice și hibride: creșteri cu două cifre

Cel mai important trend al trimestrului rămâne accelerarea electrificării. Vânzările de vehiculele pur electrice au crescut cu 31,1%, cele plug-in hybrid de 21,8%, iar hibridele clasice cu 9,6%. Per totoal, segmental electrificat a crescut cu 3% față de același trimetru al anuylui trecut.

În contrast, dieselul continuă să piardă teren: cota sa a scăzut de la 61,0% la 54,9% (−17,2%). Chiar și așa, autoturismele pe motorină domină segmentul rulate.

Distribuția pe tipuri de motorizare – Q1 2026 vs. Q1 2025

SUV-mania: 2 din 3 mașini noi sunt SUV-uri

Poate cea mai spectaculoasă creștere a interesului este spre SUV-uri. În primul trimestru al anului, acest tip de automobil reprezintă 41,3% din totalul pieței (față de 38,2% în 2025), atingând o cotă de 65,5% în segmentul mașinilor noi – practic, două din trei mașini noi vândute de Autovit sunt SUV-uri.

Segmentul autovehiculelor rulate urmează aceeași tendință, cu SUV-uri la 40,6%.

Pe termen mediu, estimările indică faptul că SUV-urile ar putea depăși 50% din piață până în 2027–2028, gradul de electrificare ar putea ajunge la 20–25%, iar ponderea diesel ar putea scădea sub pragul de 50% pentru prima dată.