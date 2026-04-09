"Rămânem cu mâinile pe trăgaci. Iranul nu își va abandona niciodată frații și surorile libanezi", a adăugat Pezeshkian, înaintea negocierilor prevăzute la sfârșitul acestei săptămâni între Washington și Teheran, cu medierea Pakistanului.



La rândul său, președintele parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a prevenit că Libanul constituie o "parte inseparabilă" a acordului de armistițiu și că orice încălcare a acestuia va provoca "un răspuns puternic" al Iranului.



"Libanul și întreaga Axă a Rezistenței, ca aliați ai Iranului, formează o parte inseparabilă a încetării focului" încheiate cu SUA cu medierea Pakistanului, a scris joi președintele parlamentului într-un mesaj pe X.

"Încălcările încetării focului au costuri explicite și răspunsuri PUTERNICE", a avertizat el. "Stingeți incendiul imediat", a adăugat responsabilul iranian, la o zi după ce loviturile israeliene masive au ucis cel puțin 200 de oameni și au rănit peste 1.000 în Liban.

Conflictul Israelului cu Hezbollah

Israelul a insistat că armistițiul anunțat între SUA și Iran nu include și conflictul său cu miliția șiită libaneză Hezbollah.



În replică, Ghalibaf a făcut referire la comentariile premierului pakistanez Shehbaz Sharif, care a spus că Libanul a fost inclus în armistițiu.



"Sharif a subliniat în mod public și clar problema Libanului; nu există loc pentru negare și retractare", a subliniat președintele parlamentului iranian în mesajul de joi.

