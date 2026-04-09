Avocatul si politicanul AUR a făcut o legătură între sondajul Sociopol care indică o nemulțumire generalizată a populației față de cei care conduc țara și modul în care aceste personaje ajung la putere.

"Acest sondaj arată nerăbdarea majorității absolute a populației de a vedea terminată această guvernare catastrofică, interesată exclusiv de a lua bob cu bob de la oamenii de rând pentru a aduna în buzunarele unor entități care sunt pe lista scurtă a lui Ilie Bolojan & co, este vorba și de corporații care primesc și acum ajutoare de stat, pe lista scurtă de corporații care atunci când găsesc de cuviință să dea statul în judecată au culoarul deschis și primesc de îndată hotărâri favorabile, inclusiv promisiunea de a primi bani și, să nu uităm, de eterna destinație a banilor care se adună de la noi, Ucraina", a declarat Piperea, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Este un spectacol grețos să vezi cât de jos a ajuns limbajul acestor oameni care-l jignesc pe Nicușor Dan

Politicianul AUR s-a declarat profund dezmăgit și de felul în care foștii susținători s-au repezit asupra lui Nicușor Dan după ce acesta a validat propunerille pentru conducerile parchetelor.

"Vă atrag atenția asupra unui lucru extrem de interesant care s-a întâmplat după ce Nicușor Dan a decis să numească la parchete niște șefi care nu le convin deloc celor care l-au votat sau l-au susținut atât de vocal. Este un adevărat spectacol grețos să vezi cât de jos a ajuns limbajul acestor oameni în a-l jigni pe Nicușor Dan. Pe de altă parte, spectaculos este mesajul pe care l-a postat pe rețelele de socializare Crin Antonescu, în care punctează extrem de bine continuitatea acestor indivizi, de la Băsescu încoace, trecând prin Iohannis, în susținerea unei idei absolut periculoase pentru întreaga democrație din România și viitorul acestei nații.

Acești indivizi susțin niște personaje pentru posturi înalte, indiferent că este prim-ministru sau președinte, nu pentru că așa este regula, ci pentru ca aceste persoane să facă rolul de instrument al ideologiilor lor. Dacă președintele Nicușor Dan n-a făcut ce se „aștepta” de la el, să pună procurori haștag la DNA și la Parchetul General, nu mai este scula bună, nu mai este instrumentul bun. Și de aceea îl decredibilizează mai mult decât l-ar putea decredibiliza vreo critică din partea conservatorilor," a mai precizat Piperea.

