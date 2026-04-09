Ca represalii în urma războiului declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie, Iranul a permis de atunci doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.



Aceasta are în porțiunea sa cea mai îngustă o lățime de numai 34 de kilometri între Iran și Oman și este un coridor prin care este transportat circa 20% din petrolul mondial, fiind de asemenea o rută cheie pentru transportul altor produse esențiale, precum îngrășămintele chimice.



Peste 200 de nave au rămas blocate în Golful Persic în urma închiderii Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a acceptat să o deblocheze prin armistițiul convenit convenit în noaptea de marți spre miercuri cu SUA pentru o perioadă de două săptămâni, timp în care vor căuta o ieșire negociată din război.



Totuși, Iranul a amenințat miercuri cu retragerea din înțelegerea privind armistițiul și cu blocarea din nou a strâmtorii dacă Israelul continuă bombardamentele în Liban.

