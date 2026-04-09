Un pas înapoi, dar cu limite: Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz pentru doar 15 nave zilnic

Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia
Iranul va permite trecerea a nu mai mult de 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz în urma armistițiului cu o durată de două săptămâni pe care l-a convenit cu SUA, a declarat joi agenției ruse de presă TASS un oficial iranian de rang înalt, relatează Reuters.

Ca represalii în urma războiului declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie, Iranul a permis de atunci doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Aceasta are în porțiunea sa cea mai îngustă o lățime de numai 34 de kilometri între Iran și Oman și este un coridor prin care este transportat circa 20% din petrolul mondial, fiind de asemenea o rută cheie pentru transportul altor produse esențiale, precum îngrășămintele chimice.

Peste 200 de nave au rămas blocate în Golful Persic în urma închiderii Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a acceptat să o deblocheze prin armistițiul convenit convenit în noaptea de marți spre miercuri cu SUA pentru o perioadă de două săptămâni, timp în care vor căuta o ieșire negociată din război.

Totuși, Iranul a amenințat miercuri cu retragerea din înțelegerea privind armistițiul și cu blocarea din nou a strâmtorii dacă Israelul continuă bombardamentele în Liban.

