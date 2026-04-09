În Baia Mare, spiritul sărbătorilor pare că a fost interpretat într-un mod cel puțin neașteptat. În loc de iepurași simpatici și decorațiuni care să aducă zâmbete, autoritățile au reușit performanța de a crea un decor care stârnește mai degrabă un ușor fior pe șira spinării.

Totul a pornit de la niște figurine amplasate în oraș, menite să marcheze atmosfera de Paște. Numai că una dintre ele, și anume un iepure de dimensiuni considerabile, a reușit să devină rapid vedetă. Nu pentru că ar fi drăgălaș, ci pentru că arată de parcă ar avea propria poveste de groază.

Iepurașul care dă fiori, nu dulciuri

Gura figurinei este acoperită cu niște dungi roșii care se întind în toate direcțiile, dând impresia că bietul animal a trecut printr-un episod destul de dramatic. Imaginea rezultată este atât de neobișnuită încât mulți localnici au spus că, dacă nu ar ști că e decor de Paște, ar jura că e vorba de un personaj dintr-un film de groază.

Cert este că rezultatul final nu are prea mult în comun cu atmosfera liniștită și veselă a sărbătorilor pascale.

Internetul nu iartă: reacții acide și ironii pe bandă rulantă

Imaginile cu decorul au ajuns rapid pe rețelele sociale, după ce un utilizator de Facebook le-a publicat însoțite de mesajul: „Decor de Halloween….pardon Paste in Baia Mare”.

De aici până la valul de comentarii nu a mai fost decât un pas. Internauții s-au întrecut în glume și critici:

„Pardon 3 in 1.Paște,Halloween, Crăciun. No că de acuma copii vor fi speriați și de iepuraș nu numai de moș Crăciun”

„Copii, dacă nu sunteți cuminți, vine Iepurașul!!! ”

”Bani aruncați aiurea de catre primarii.Doar de asta jupoaie statul pe cetățean ,sa I ofere circ.„

De la decor festiv la subiect de glume naționale

Ceea ce ar fi trebuit să fie un simplu ornament de sezon s-a transformat rapid într-un subiect viral. În loc să fie fotografiat de copii entuziasmați, iepurașul a devenit personajul principal al glumelor de pe internet.

Pentru mulți localnici, experiența a fost mai degrabă una neașteptată: în loc de simboluri calde și prietenoase, au dat peste un decor care pare să fi încurcat sărbătorile… sau poate chiar anotimpurile.

