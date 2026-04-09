Şeful Serviciului Rutier Vâlcea, comisar Florin Mărăscu, a precizat că tranzitul zilnic pe sectorul de drum menţionat ar putea ajunge la aproximativ 25.000 de autovehicule. Estimarea se bazează pe experienţa anilor anteriori, când numeroşi cetăţeni revin în ţară pentru sărbătorile pascale prin punctele de frontieră vestice, iar alţii se deplasează din marile oraşe către zone turistice sau localităţi rurale.

„Ultima numărătoare oficială, realizată de către reprezentanţii Serviciului Drumuri Naţionale Vâlcea acum trei ani, estima un număr maxim de 38.000 de autovehicule pe zi, în sezon estival. Cu ocazia minivacanţelor, fluxul estimat este undeva la 25.000 de autovehicule pe zi. Trebuie să luăm însă în calcul şi faptul că, începând de anul acesta, judeţul Vâlcea, DN 7, se supune unor valori foarte ridicate de trafic pe ambele sensuri, întrucât pe acest drum, un drum naţional cu o bandă pe sens, se descarcă două autostrăzi. Este noul sector de autostradă A1, care se descarcă la Curtea de Argeş – DN 73C relaţie cu DN 7, iar dinspre Sibiu, la fel, avem descărcare de autostradă, două benzi pe sens, într-un drum naţional cu o singură bandă pe sens. Încercăm, depunem toate eforturile astfel încât să avem fluenţă pe acest drum naţional. O să fim prezenţi în principalele noduri rutiere, în marile intersecţii, astfel încât să îi ajutăm şi pe conducători auto rezidenţi, care se deplasează local, să poată să acceseze DN 7”, a declarat şeful Poliţiei Rutiere Vâlcea, joi, într-o conferinţă de presă.

În perioada sărbătorilor pascale, lucrările de stabilizare a versanţilor de pe Valea Oltului sunt suspendate, însă rămân în vigoare restricţiile de circulaţie pentru vehiculele de mare tonaj, a avertizat Mărăscu.

„Zilele trecute, am purtat discuţii cu reprezentanţii Serviciului Drumuri Naţionale Vâlcea, executantul lucrărilor de punere în siguranţă a versanţilor, şi, în corelare cu avizul emis de conducerea CNAIR şi conducerea IGPR – Direcţia Rutieră, s-a stabilit ca începând de astăzi (joi, n.r.) să nu se mai lucreze, astfel încât restricţiile să fie ridicate şi traficul să se desfăşoare normal, având în vedere că se preconizează un număr mare de autovehicule pe relaţia Bucureşti – Sibiu – vestul ţării. Vor fi totuşi instituite anumite restricţii de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, restricţii care sunt aplicate în fiecare an cu ocazia sărbătorilor legale şi a sezonului estival, însă autovehiculele exceptate sunt în număr mai mare decât în cazul restricţiilor aplicabile pe perioada lucrărilor pe Valea Oltului”, a mai spus şeful Serviciului Rutier Vâlcea.

Potrivit programului stabilit de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cu excepţia mijloacelor de transport în comun, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu vor avea voie să circule pe DN 7, între Piteşti şi Veştem, astfel: vineri, între orele 6:00 şi 22:00; sâmbătă, între 18:00 şi 22:00; duminică şi luni, între 6:00 şi 22:00.