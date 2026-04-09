Totul a ieșit la iveală în data de 7 aprilie, atunci când o femeie în vârstă de 26 de ani, originară din Marghita, a apelat la autorități pentru a semnala un presupus furt. Aceasta le-a povestit polițiștilor că persoane necunoscute ar fi intrat în apartamentul său din Zalău și ar fi plecat cu suma de 94.060 de lei. Banii reprezintau darul primit la nuntă, iar situația părea, la prima vedere, un caz clasic de spargere de locuință.

Detaliile care au dat totul peste cap

Pe măsură ce polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au început verificările, firul poveștii a început să se destrame. Indiciile descoperite în urma cercetărilor au ridicat semne serioase de întrebare, iar anchetatorii au ajuns la o ipoteză complet diferită: nu ar fi fost vorba despre un furt real, ci despre o înscenare atent pregătită.

Suspiciunile s-au îndreptat rapid către un bărbat de 29 de ani, din localitatea Carastelec, care locuia chiar în apartamentul unde s-ar fi produs presupusa spargere. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, acesta ar fi fost cel care a orchestrat întreaga situație.

„Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că la data de 7 aprilie, în jurul orei 18:00, tânărul ar fi înscenat furtul sumei de 94.060 de lei din apartamentul în care locuiește cu soția sa, în municipiul Zalău.

Acesta ar fi răvășit bunurile din interior, ar fi lăsat ușa întredeschisă și în poziția «închis», pentru a crea aparența că persoane necunoscute au pătruns prin efracție și au sustras suma de bani”, au transmis reprezentanții IPJ Sălaj.

Cum au ajuns anchetatorii la adevăr

Investigațiile au evoluat rapid, iar în doar o zi de la sesizare, polițiștii au reușit să stabilească ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în locuința din Zalău. Pe 8 aprilie, oamenii legii au identificat persoana suspectă și au conturat scenariul care ar fi stat la baza întregii povești.

Pe baza probelor strânse până în acest moment, anchetatorii susțin că incidentul reclamat nu a fost unul real, ci ar fi fost fabricat în întregime. Toate indiciile duc către ideea unei simulări, menite să inducă în eroare autoritățile.

În acest moment, bărbatul este cercetat pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, iar dosarul se află sub coordonarea unui procuror. Ancheta rămâne deschisă, urmând să fie clarificate toate circumstanțele și motivele care ar fi stat la baza unui astfel de gest neașteptat.

