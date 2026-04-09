Noile reguli sunt incluse în OUG nr. 18/2026 și vor deveni obligatorii începând cu data de 27 septembrie 2026, moment din care modul în care sunt prezentate produsele va trebui să respecte standarde mult mai clare.

Garanții și servicii explicate pe înțelesul tuturor

Una dintre cele mai importante schimbări vizează modul în care sunt prezentate garanțiile. Comercianții vor fi obligați să ofere explicații clare atât despre garanția legală, cât și despre cea comercială, fără ambiguități sau formulări greu de înțeles.

Regulile nu se aplică doar produselor clasice, ci și celor digitale sau serviciilor bazate pe abonament. Practic, orice achiziție va trebui să vină la pachet cu informații detaliate despre drepturile consumatorului.

În plus, clienții vor trebui să știe exact ce tip de suport primesc după cumpărare. Fie că este vorba despre asistență tehnică sau alte servicii, toate aceste detalii vor trebui prezentate înainte de finalizarea achiziției.

Pentru produsele care funcționează pe bază de software, comercianții vor avea o obligație suplimentară: să precizeze încă de la început perioada în care vor fi oferite actualizări de sistem, un aspect esențial pentru siguranța și funcționarea în timp.

Studiu: Românii reduc bugetul de Paște. De ce sunt cheltuielile mai mici față de Crăciun?

Reparațiile devin un drept real, nu doar o promisiune

Un alt punct important din noile reglementări este legat de posibilitatea de reparare a produselor. Vânzătorii vor trebui să spună clar dacă un produs poate fi reparat și în ce condiții.

Mai mult, aceștia vor avea obligația să ofere informații despre piesele de schimb: unde pot fi găsite, cum pot fi comandate și care sunt costurile aproximative. Scopul este ca fiecare cumpărător să știe din start la ce să se aștepte pe termen lung.

În situațiile în care producătorii pun la dispoziție aceste date, produsele vor avea afișat un „scor de reparabilitate”. Acesta va arăta, printr-o notă, cât de ușor poate fi reparat un dispozitiv, oferind astfel un criteriu suplimentar de alegere pentru consumatori.

Magazinele online, sub presiune: transparența devine obligatorie

Schimbările nu ocolesc nici comerțul online, unde regulile devin și mai stricte în privința informațiilor afișate. Site-urile vor trebui să includă nu doar descrierile obișnuite ale produselor, ci și detalii despre garanții, reparații și actualizări software.

În plus, dacă există opțiuni de livrare ecologică, acestea vor trebui prezentate în mod vizibil, oferind clienților alternative mai prietenoase cu mediul.

Un aspect esențial este legat de modul de prezentare: informațiile nu vor mai putea fi ascunse în pagini lungi de termeni și condiții greu de parcurs. Legea impune ca toate detaliile să fie clare, ușor de citit și formulate într-un limbaj accesibil.

Cumpărături cu mai puține surprize după achiziție

Prin aceste modificări, autoritățile urmăresc să ofere consumatorilor o imagine completă asupra produselor, inclusiv în ceea ce privește costurile și utilizarea pe termen lung.

Obligația de a furniza informații despre reparații, durabilitate și suport tehnic vine tocmai pentru a elimina situațiile în care cumpărătorii descoperă limitările unui produs abia după ce l-au achiziționat.

În același timp, noile reguli ar putea pune presiune pe comercianți și producători să vină pe piață cu produse mai fiabile, mai durabile și mai ușor de întreținut, într-un context în care tot mai mulți consumatori sunt atenți la aceste detalii.

Controale sanitar-veterinare înainte de Paște: amenzi de peste 2,15 milioane de lei şi aproape două tone de produse retrase