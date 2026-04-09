”Domnul Lucescu a lăsat o amprentă deosebită în istoria fotbalului ucrainean și mondial. După începutul invaziei militare pe scară largă a Rusiei, el a rămas alături de fotbalul ucrainean și de poporul ucrainean. Ne alăturăm familiei decedatului și tuturor prietenilor români în durerea lor.

Memorie luminoasă marelui antrenor și om”, scrie Ambasada Ucrainei în România, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Vă reamintim faptul că fostul antrenor al echipei naționale Mircea Lucescu a decedat marți, la vârsta de 80 de ani.

Pe 16 mai 2004, el prelua oficial echipa ucraineană Șahtior Donețk, pe care avea să o transforme într-o echipă de renume în fotbalul european.

Sub cârma sa, Șahtior a cucerit opt titluri de campioană națională (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), șase Cupe ale Ucrainei (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) și șapte Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), dar mai ales Cupa UEFA, în 2009, după finala cu Werder Bremen (2-1).

În 2013, Mircea Lucescu a devenit cel mai longeviv antrenor din istoria clubului ucrainean de fotbal, iar în 2014 a fost desemnat pentru a opta oară cel mai bun antrenor din Ucraina.