”La acest moment, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale IPJ Suceava, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale IPJ Suceava a lucrătorilor de Jandarmi din cadrul IJJ Suceava, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava desfăşoară două percheziţii domiciliare pe raza localităţii Berchişeşti la un adăpost de animale si la o locuinţă privată”, anunţă, joi, IPJ Suceava.

Instituţia precizează că activităţile sunt desfăşurate pentru completarea materialului probator în cadrul unui dosar penal vizând fapte de uciderea animalelor cu intenţie fără drept, infracţiune prevăzută de Legea nr. 205/2004.

”Facem precizarea că la acest moment sunt cercetate posibile infracţiuni in rem”, au transmis poliţiştii.

În luna februarie, un mesaj postat pe Facebook, vorbea despre adăpostul din Berchiseşti ca fiind ”Auschwitz-ul câinilor din judeţul Suceava”.

Ce spune Primpriei Berchişeşti

În replică, miercuri, a fost postat un mesaj pe pagina oficială a Primpriei Berchişeşti.

”Simţim nevoia să spunem lucrurilor pe nume, simplu şi corect. Comuna Berchişeşti are un contract de sponsorizare cu Asociaţia «Un Nou Început, o Nouă Viaţă», iar prin această colaborare, adăpostul «Imperiul Căţeilor» se ocupă de câinii fără stăpân din comuna noastră. Acolo nu e doar un adăpost… sunt animale salvate, îngrijite şi tratate cu grijă”, se arată în mesajul citat.

Potrivit acestuia, adăpostul este condus de doctorul Ţăran Gheorghiţă-Cătălin.

”Om de-al nostru, crescut aici, în Berchişeşti. Un om care nu a plecat, ci a ales să facă ceva pentru locul în care s-a născut. În spatele acestui loc sunt şi 6 familii din comună, oameni care muncesc zilnic acolo şi îşi câştigă pâinea cinstit. Iar activitatea se desfăşoară corect, cu toate taxele şi contribuţiile plătite la stat, la zi”, se mai arată în postarea menționată.

Oficialii Primăriei acuză că, ”în ultima vreme au apărut tot felul de vorbe şi postări care nu sunt adevărate”.

”Nu au legătură cu realitatea şi fac rău unor oameni care muncesc şi îşi văd de treabă. Nu e corect ca munca şi implicarea unor oameni din comunitatea noastră să fie puse la zid pe baza unor zvonuri. (...) Haideţi să fim corecţi unii cu alţii. Să ne susţinem oamenii şi să nu ne lăsăm dezbinaţi de lucruri neadevărate”, se mai arată ăn mesajul primăriei.