Luni, au fost plantați 24 de cireși japonezi, ajungându-se astfel la un total de 85 de arbori, depășind recordul deținut de Olanda, cu 70 de cireși într-un singur loc.



„Avem cea mai mare Grădină Japoneză din Europa! Ieri am plantat 24 de cireși japonezi, astfel că am ajuns la 85”, a declarat reprezentanții primariei. Realizarea marchează și Sărbătoarea Florilor de Cireș, celebrată în această lună. Grădina Japoneză din Herăstrău există încă din 1989.

Primarul general Ciprian Ciucu a promis ambasadorului Japoniei, Takashi Katae, în februarie, că grădina va fi pregătită pentru Hanami. Pe lângă cireși, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti a mai plantat 10 gutui japonezi, 4 pini bonsai, 3 arțari japonezi și un bambus.

Schimbări în programul muzeelor din Capitală de Paște. Ce rămâne deschis și ce se închide