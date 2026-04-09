Robert Powell, marcat de rolul vieții

Pentru mulți telespectatori, imaginea lui Iisus este strâns legată de interpretarea actorului britanic Robert Powell din celebra producție Iisus din Nazareth. Difuzată anual în perioada Paștelui, miniseria regizată de Franco Zeffirelli a devenit un reper în cinematografie.

În timpul filmărilor, actorul a trecut prin momente extrem de dificile. Scenele de tortură au fost intense, iar acesta ar fi fost chiar în pericol de moarte în timpul unei secvențe în care crucea de recuzită risca să îl accidenteze grav. În plus, au existat incidente pe platou care i-au pus viața în pericol.

Actorul a făcut foamea timp de 12 zile, înainte de a interpreta rolul, la cererea regizorilor.

Deși rolul i-a adus faimă internațională, cariera lui a avut de suferit ulterior. Mulți regizori au evitat să îl distribuie în alte producții, considerând că publicul îl asociază prea puternic cu imaginea lui Iisus. Astfel, actorul a rămas, pentru o mare parte a publicului, identificat aproape exclusiv cu acest personaj.

Cu toate acestea, experiența a avut și un impact profund asupra vieții sale personale, apropiindu-l de spiritualitate, chiar dacă nu era o persoană religioasă înainte de film.

Diogo Morgado, afectat emoțional de filmări

Un alt actor care a interpretat rolul Mântuitorului este Diogo Morgado, în filmul Fiul lui Dumnezeu. Și în cazul său, experiența a fost una copleșitoare.

Actorul a povestit că filmările pentru scena răstignirii au fost extrem de solicitante, desfășurându-se pe parcursul mai multor zile. Timpul petrecut pe cruce, sub presiunea rolului și a simbolisticii sale, i-a provocat trăiri intense și momente de introspecție profundă.

Acesta a mărturisit că, în timpul filmărilor, a avut senzația că își retrăiește întreaga viață, experiență pe care a descris-o ca fiind una puternică și greu de uitat.

Mit sau realitate: „blestemul” rolului

De-a lungul anilor, s-a vorbit adesea despre un așa-numit „blestem” asociat rolului lui Iisus, referindu-se la dificultățile întâmpinate de actorii care au interpretat acest personaj. Fie că este vorba despre cariere stagnate sau despre impactul emoțional puternic, mulți dintre cei care au acceptat acest rol au resimțit efecte pe termen lung.

Specialiștii din industrie consideră însă că acest fenomen ține mai degrabă de forța simbolică a personajului și de modul în care publicul percepe actorii, decât de o reală „condamnare”.

Un rol care schimbă destine

Indiferent de interpretare, un lucru este cert: rolul lui Iisus rămâne unul dintre cele mai intense și transformatoare din cinematografie. Pentru unii actori, acesta aduce recunoaștere și respect, dar și provocări care le pot influența întreaga carieră.

Poveștile din spatele acestor interpretări demonstrează că, dincolo de scenariu, impactul unui astfel de rol poate depăși granițele ecranului și poate lăsa urme adânci în viața celor care îl asumă.