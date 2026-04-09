„Este de necontestat că traversăm o perioadă deosebit de dificilă în relațiile dintre Europa și Statele Unite”, a declarat Meloni, cunoscută pentru apropierea sa de fostul președinte american Donald Trump, în cadrul unui discurs de politică generală susținut în parlamentul italian.

Șefa guvernului de la Roma a avertizat că Washingtonul și-a reorientat prioritățile geopolitice în ultimii ani, în favoarea competiției globale cu China. „Actuala administrație americană a accelerat o traiectorie anunțată pe larg de administrațiile precedente, un dezinteres progresiv față de Europa, în favoarea competiției mondiale cu China, făcând astfel din Indo-Pacific o axă geostrategică prioritară”, a mai afirmat Meloni.

Premierul italian a subliniat că dorește să „lucreze pentru a menține unite cele două maluri ale Atlanticului”, avertizând însă că Europa trebuie să-și afirme autonomia strategică pentru a face față noilor echilibre mondiale.