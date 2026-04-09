Uniunea Europeană a declarat că libertatea de navigație în Strâmtoarea Hormuz trebuie asigurată „fără niciun fel de plată sau taxă”, după ce Iranul a sugerat că ar putea percepe tarife pentru trecerea navelor prin această rută maritimă vitală, relatează AFP.

„Dreptul internațional prevede libertatea de navigație, ceea ce înseamnă, în esență, fără nicio plată sau taxă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Anouar El Anouni, într-o conferință de presă la Bruxelles.

„Libertatea de navigație este un bun public și trebuie garantată”, a subliniat oficialul european.

Pe ranul a anunțat suspendarea tranzitului navelor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol la nivel global, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu după atacul Israelului asupra Libanului.

Impactul conflictului asupra transporturilor energetice

Conflictul declanșat la 28 februarie a dus la blocarea aproape totală a transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial.

Blocajele au provocat perturbări majore în aprovizionarea globală cu țiței și au alimentat creșterea accelerată a prețurilor carburanților, amplificând tensiunile economice internaționale.