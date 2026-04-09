Drob de pui cu verdeață, o alternativă la carnea de miel

Ingrediente:

• 800 gr pipote și inimi;

• 800 gr ficăței;

• 3 pulpe dezosate;

• 2 cartofi;

• 3 legături de ceapa verde;

• 2 cepe uscate, mai mari;

• 12 ouă;

• 3 legături de mărar;

• 2-3 legături de pătrunjel;

• 2-3 foi de dafin;

• 15 boabe de piper,

• 100 ml ulei;

• sare și piper pisat.

Mod de preparare:

Se pun la fiert într-o oală cartofii curățați, pipotele și inimile și se adaugă boabele de piper și foile de dafin. După treizeci de minute se scot cartofii și se adaugă pulpele și ficatul. Se fierb împreună încă douăzeci, douăzeci și cinci de minute. Se iau de pe foc și se scurg de apă, apoi se lasă puțin să se răcorească.

Ceapa uscată se toacă mărunt și se călește în ulei. Când se înmoaie, se adaugă ceapa verde și verdeața tăiate mărunt pentru a se înmuia puțin. După ce se iau de pe foc, se lasă să se răcească puțin. Se poate alege varianta în care ceapa uscată să fie înlocuită tot cu ceapă verde, în funcție de preferințe.

Toate ingredientele se trec prin blender, nu prea mult pentru a rămâne și bucățele mai mari din pipote. Compoziția rezultată se amestecă cu ouale, pe care le batem puțin într-un bol, până se omogenizează. Se adaugă sarea și piperul pisat și se pune într-o tavă unsă și tapetată cu făină, nu foarte înaltă, pentru a se coace și în interior. Se bagă la cuptor timp de circa patruzeci de minute, la foc mic.