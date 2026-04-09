Numire controversată și reacții publice

Este vorba despre Victoria Yakimova, în vârstă de 37 de ani, originară din Odesa. Numirea sa a devenit rapid subiect de dezbatere, după ce în mediul online au apărut fotografii din trecutul său ca model.

Cu toate acestea, nu imaginile în sine au generat cele mai puternice reacții, ci apariția acesteia purtând un „kokoshnik” - un accesoriu tradițional asociat culturii ruse. În contextul tensiunilor dintre Ucraina și Rusia, acest detaliu a amplificat criticile.

Ministerul de Externe a intervenit

În urma scandalului, Ministerul de Externe de la Kiev a declanșat o verificare suplimentară și, ulterior, a decis retragerea acreditării. Autoritățile au anunțat că vor înăspri procedurile de selecție pentru astfel de funcții, pentru a evita situații similare pe viitor.

Critici din spațiul public

Numirea a fost intens dezbătută și pe rețelele sociale. Influenceri și comentatori au pus sub semnul întrebării compatibilitatea dintre imaginea publică a unui diplomat și trecutul în modelling.

Printre vocile critice s-a numărat și Marina Danilchuk, care a ironizat situația și a evidențiat contrastul dintre rolul oficial și conținutul publicat online de Yakimova.

Reacția fostului consul

Deși nu a comentat direct decizia de demitere, Victoria Yakimova a transmis că nu își ascunde trecutul și consideră că o femeie modernă are dreptul să își aleagă parcursul profesional și să evolueze.

Ea a subliniat că activitatea sa în calitate de consul onorific nu era remunerată și că își susținea activitățile din resurse proprii. Totodată, și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina și pentru forțele armate ale țării.

Deși funcția de consul onorific nu implică atribuții diplomatice clasice și nu este plătită, impactul public al unei astfel de numiri rămâne semnificativ.

Scandalul a determinat autoritățile de la Kiev să reevalueze procedurile, într-un moment în care imaginea internațională a țării este atent monitorizată.