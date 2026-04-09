Marius Budăi, atac la măsurile de austeritate ale lui Bolojan: „Politicile lui scumpesc tot și stabilizează nimic!”

Marius Budăi, atac la măsurile de austeritate ale lui Bolojan: „Politicile lui scumpesc tot și stabilizează nimic!”
Marius Budăi, atac la măsurile de austeritate ale lui Bolojan: „Politicile lui scumpesc tot și stabilizează nimic!”

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, susține că politicile de austeritate ale guvernului Bolojan scumpesc tot și nu aduc stabilitate. 

Mesajul lui Marius Budăi

Mai mult, Marius Budăi a subliniat că Banca Națională a României confirmă ceea ce cetățenii resimt deja: scumpiri și instabilitate economică în toată această perioadă.

„Dacă succesul înseamnă inflație în creștere – succes! Dacă înseamnă venituri în scădere – succes! Dacă înseamnă producție industrială prăbușită, locuri de muncă pierdute, dobânzi în creștere și putere de cumpărare evaporată – succes răsunător!”, a scris Marius Budăi pe pagina sa de Facebook. 

În plus, fostul ministru al Muncii a mai explicat că analiza publicată recent de BNR arată că există perspective economice sumbre pentru România, iar PSD a avertizat în repetate rânduri asupra efectelor austerității aplicate fără măsuri complementare. 