Ceea ce părea a fi o simplă abatere de la normele de curățenie publică s-a transformat într-o anchetă de amploare pentru autoritățile din Italia. Totul a pornit de la o sesizare primită de poliția locală cu privire la prezența unor deșeuri industriale, mai exact țevi din poliuretan, abandonate neglijent pe marginea drumului. Pentru a-l identifica pe făptaș, anchetatorii au decis să instaleze camere de supraveghere ascunse, o mișcare care a declanșat rapid un neașteptat efect de domino.

Capcana camerelor video și duba fără acte

Câteva zile mai târziu, cel vizat a căzut în capcana întinsă de agenți. Sub protecția întunericului, un bărbat a fost surprins în timp ce descărca dintr-o dubă șapte saci negri cu deșeuri. Odată interceptat, polițiștii au descoperit prima neregulă gravă: vehiculul utilizat pentru transportul gunoaielor nu deținea o poliță de asigurare valabilă. Mai mult, verificările de rutină au scos la iveală faptul că bărbatul de la volan nici măcar nu poseda permis de conducere, fapt ce a dus la confiscarea imediată a dubei și la aplicarea unei amenzi record, de aproximativ 10.000 de euro, pentru poluarea mediului și abateri rutiere.

Descoperiri șocante la domiciliu: Branșamente ilegale „la pachet”

Ancheta a căpătat proporții și mai mari în momentul în care polițiștii au extins verificările la locuința persoanelor implicate. La domiciliul partenerei bărbatului, proprietara imobilului, agenții au constatat că întreaga gospodărie funcționa în afara legii. Casa era racordată clandestin atât la rețeaua publică de electricitate, cât și la cea de alimentare cu apă. Autoritățile au aplicat imediat sigilii pe instalațiile improvizate, iar femeia a fost reclamată organelor judiciare pentru furt de utilități.

O afacere de familie în vizorul justiției

Neregulile nu s-au oprit însă aici. Extinderea controlului la etajul superior al imobilului a arătat că ilegalitatea era o practică comună în familie. Chiriașul de la etaj, nimeni altul decât fratele proprietarei, fusese și el racordat ilegal la rețeaua electrică. În final, întreaga familie a ajuns în vizorul justiției: bărbatul care a declanșat investigația este cercetat pentru infracțiuni de mediu și conducere fără permis, în timp ce frații săi sunt anchetați în stare de libertate pentru furt de energie și apă. Ceea ce a început cu câteva țevi aruncate la colț de stradă s-a încheiat cu un dosar penal complex și sancțiuni financiare usturătoare.