Berbec

Când vine vorba de înțelegerea importanței acceptării de sine, lecțiile pe care le-ai învățat de când Saturn a intrat în zodia ta în februarie devin evidente. Deși începutul lunii ți s-ar putea părea intens, cu multe emoții, ești îndemnat să preiei controlul asupra destinului tău. Odată ce Marte intră în semnul tău, din data de 9 aprilie, vei fi capabil să faci față provocărilor cu mult curaj.

Cu toate acestea, s-ar putea să fie nevoie să înveți să fii mai metodic, deoarece energia lui Marte te-ar putea face să reacționezi prea impulsiv. Te simți neînfricat, îndrăzneț, așa că cel mai bine este să recunoști când temperamentul tău începe să te domine. Cu Mercur în Berbec din 14 aprilie, ai toată energia necesară pentru a te ocupa de proiecte noi, dar prioritizează-le pe cele care îți aduc cele mai mari beneficii.

Pregătește-te pentru o avalanșă de idei când Mercur și Neptun se vor întâlni pe 16 aprilie și ține cont că unele dintre ele se pot materializa cu succes când Uranus va ajunge în Gemeni, în 25 aprilie. Soarele va intra în Taur pe 19 și va pune în valoare finanțele tale pentru următoarele săptămâni. E un moment bun să devii conștient de obiceiurile nepotrivite care te fac să cheltui mulți bani. Din 24 aprilie, poți întâlni oameni noi cu care să faci schimb de idei creative.

Aprilie te învață să crezi din nou în dragoste, iar Luna Plină în Balanță te ajută să devii cu adevărat personajul principal în povestea ta de dragoste.

Este o perioadă excelentă pentru vindecare, pentru noi începuturi. Primește iubirea înapoi în viața ta, acesta ar fi mesajul semnificativ. Marte în Berbec, din 9 aprilie, transformă modul în care îți gestionezi emoțiile. Această energie a Berbecului îți transferă mult curaj.

Pe 17, Luna Nouă în Berbec inaugurează o nouă eră care te va împiedica să mai cazi în tipare similare care nu ți-au folosit. Soarele intră în semnul tău pe 19 și vei traversa o perioadă minunată, continuându-ți în același timp transformarea.

Se anunță noi conexiuni din 24 aprilie, când Venus intră în Gemeni. Oportunitățile de creștere financiară sunt foarte probabile, mai ales după ce Uranus va părăsi în sfârșit semnul tău pe 25 aprilie.

Leu

Aceasta este o lună vindecătoare care te încurajează să conștientizezi puterea pe care o deții, dar și zidul pe care l-ai ridicat până acum. E momentul să-ți revendici locul în lume. Îți vei exprima mult mai ușor gândurile, ideile. Marte intră în Berbec pe 9 aprilie, motivându-te și mai mult. Din 14 aprilie, poți începe să te gândești la un nou proiect sau să înveți ceva ce ți-ai dorit. De asemenea, este posibil să călătorești.

Luna Nouă în Berbec, pe 17 aprilie, îți amintește să fii mai disciplinat la jobul tău. După ce Soarele intră în Taur pe 19, pregătește-te să muncești serios pentru următoarele săptămâni, deoarece vei primi o mulțime de responsabilități noi. Din 25 aprilie, vei experimenta un nou început la nivel profesional.

Săgetător

Conexiunile, prieteniile din trecut s-ar putea să revină în viața ta. Posibil să te întorci la un proiect vechi care a însemnat mult pentru tine. Greutatea energiei Berbecului din această lună te-ar putea aduce înapoi în fața unei povești de dragoste care poate nu s-a încheiat încă.

Marte intră în Berbec pe 9 și te împinge să te concentrezi pe eforturi artistice. Intrarea Soarelui în Taur, pe 19 aprilie, reprezintă cel mai potrivit moment pentru a-ți recâștiga controlul la nivel de carieră.

La finalul lunii, dragostea se simte transformatoare și iluminatoare, arătându-ți cum să construiești conexiuni mai bune cu ceilalți.

Capricorn

Aprilie îți permite să-ți găsești stabilitatea. Luna aceasta este despre cum să înveți să ai încredere în tine. Obiectivele și dorințele tale au rol principal. Pregătește-te să continui să urci muntele, deoarece această energie este transformatoare. Ai această mare oportunitate în sezonul Berbecului să lupți pentru visele tale.

Mercur intră în această zodie pe 14 aprilie, și scoate la iveală subiecte legate de casă și familie.

Venus ajunge în Gemeni pe 24 aprilie și își va arăta cum să fii mentor sau lider pentru prietenii ori colegii tăi. Vei învăța totodată cum să lucrezi mai eficient. Pregătește-te pentru o schimbare de rutină, odată cu intrarea lui Uranus în Gemeni pe 25 aprilie. Nu te teme de schimbări. Acceptă-le, potrivit sursei.