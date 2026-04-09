Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a părăsit intempestiv capitala Ungariei miercuri seară, pe 8 aprilie, modificându-și agenda oficială pentru a prelua comanda unei misiuni diplomatice de importanță critică. Deși programul inițial prevedea o ședere mai lungă în Budapesta, Vance s-a îmbarcat la bordul aeronavei Air Force Two cu destinația Pakistan. Această schimbare de planuri a fost dictată de necesitatea ca vicepreședintele să coordoneze delegația americană la negocierile de pace cu Iranul, programate să înceapă vineri la Islamabad.

Rolul de „mână dreaptă” în diplomația administrației Trump

Decizia Casei Albe de a-l trimite pe JD Vance la Islamabad subliniază importanța pe care Washingtonul o acordă dialogului cu Iranul în actualul context regional. Purtătoarea de cuvânt a administrației, Karoline Leavitt, a subliniat că vicepreședintele a deținut un rol central în acest proces încă de la debutul său, fiind considerat principalul colaborator al președintelui Donald Trump în eforturile de detensionare globală. Alături de Vance, din delegația care va participa la discuțiile din Pakistan vor face parte și figuri influente precum Steve Witkoff și Jared Kushner, semnalând complexitatea și miza ridicată a rundei de negocieri.

Bilanțul discuțiilor cu Viktor Orban la „Mănăstirea Carmeliților”

Înainte de plecarea sa neașteptată, JD Vance a parcurs o agendă intensă în Ungaria, marcată de întâlniri la cel mai înalt nivel. După primirea oficială oferită de ministrul de externe Péter Szijjártó, vicepreședintele american a purtat discuții extinse cu premierul Viktor Orbán. Dialogul de la Mănăstirea Carmeliților s-a concentrat pe teme strategice, de la securitate și industria spațială, până la criza energetică din Europa și conflictul din Ucraina. În cadrul unei conferințe de presă comune, Vance și-a exprimat aprecierea față de liderul maghiar, catalogându-l drept un „om de stat” și consolidând astfel relația bilaterală dintre cele două administrații.

Clarificări de ultim moment privind acordul cu Iranul și situația din Liban

Chiar înainte de decolarea de pe Aeroportul Internațional Ferenc Liszt, JD Vance a oferit presei precizări esențiale despre poziția SUA în Orientul Mijlociu. În contextul armistițiului fragil dintre Statele Unite, Iran și Israel, vicepreședintele a subliniat necesitatea ca Israelul să manifeste reținere în privința operațiunilor militare din Liban. Vance a ținut să clarifice ceea ce a numit o „neînțelegere legitimă” din partea Teheranului, precizând că termenii acordului actual vizează strict relațiile dintre Iran, Israel și statele arabe din Golf, fără a include formal situația din Liban, aspect ce va constitui probabil un punct fierbinte pe agenda negocierilor de la Islamabad.